В Ярославской области рассказали о состоянии спасенного лося

«Лось перевезен в лес буквально в пару километров от села. Егерь только что к нему съездил — лось в порядке. Переломов у него нет, но, видимо, есть какой-то подвывих, поэтому он пока лежит. Надеемся, что окрепнет. Аппетит у него хороший, ветеринары ему подкалывают витаминный комплекс, антибиотик кололи. Так что надеемся всей областью», — сказала собеседница агентства.