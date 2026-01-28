Стало известно, где в области отключат свет 29 и 30 января

29.01.2026 года с 11−00 до 16−00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Узюково (ул. Ленина, ул. Школьная, ул. Фрунзе);
29.01.2026 года с 11−00 до 12−00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Узюково.
29.01.2026 года с 10−00 до 14−00 (местного времени):
Приволжский район:
с. Обшаровка (ул. Соловьиная);
29.01.2026 года с 09−00 до 12−00 (местного времени):
Большеглушицкий район:
с. Константиновка (ул. Советская);
29.01.2026 года с 09−00 до 10−30 (местного времени):
г. Чапаевск:
(ул. М. Горького, ул. Больничная, ул. Центральная, ул. Комсомольская, ул. Осипенко, ул. Чкалова, ул. Пушкина, ул. Чапаева, ул. Центральная);
29.01.2026 года с 09−00 до 17−00 (местного времени):
Кинельский район:
с. Парфеновка (ул. Восточная, ул. Центральная);
29.01.2026 года 09−00 до 13−00 (местного времени):
Нефтегорский район:
с. Покровка (ул. Первомайская, ул. Озёрная, ул. Клубная);
29.01.2026 года с 13−00 до 17−00 (местного времени):
Нефтегорский район:
с. Покровка (ул. Озёрная, ул. Покровская, ул. Полевая, ул. Кирпичная);
29.01.2026 года с 09−00 до 17−00 (местного времени):
Нефтегорский район:
с. Утёвка (ул. Совхозная, ул. Орловская);
29.01.2026 года с 08−00 до 17−00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Кротково (ул. Озерная, ул. Речная);
29.01.2026 года с 08−00 до 17−00 (местного времени):
Борский район:
с. Коноваловка (ул. Нижне-Ленинская, ул. Верхне-Ленинская, ул. Рабочая, ул. Октябрьская);
29.01.2026 года с 12−30 до 20−00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Городцовка (ул. Калиновая, ул. Янтарная, ул. Радужная, ул. Лучистая, проезд Луговой);
29.01.2026 года с 13−30 до 21−00 (местного времени):
Красноярский район:
КМЗ им Ленина Удача.
29.01.2026 года с 10−00 до 16−00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Кармало-Аделяково (ул. Полевая, ул. Лесная);
29.01.2026 года с 10−00 до 16−00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Сергиевск (ул. Чапаева, ул. Северная).
29.01.2026 года с 09−00 до 12−00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Воротнее.
29.01.2026 года с 09−00 до 12−00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Лагода.
29.01.2026 года с 09−00 до 12−00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Красные дубки.
29.01.2026 года с 12−00 до 15−00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Алимовка.
29.01.2026 года с 12−00 до 15−00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Средняя Орлянка.
29.01.2026 года с 12−00 до 15−00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Верхняя Орлянка.
29.01.2026 года с 12−00 до 15−00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Калиновый Ключ.
29.01.2026 года с 15−00 до 18−00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Средняя Орлянка.
29.01.2026 года с 15−00 до 18−00 (местного времени):
Сергиевский район:
аул Краснорыльский.
29.01.2026 года с 15−00 до 18−00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Запрудный.
29.01.2026 года с 09−00 до 15−00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Горьковский (ул. Яблоневая);
29.01.2026 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):
Красноярский район:
Б. Раковка (ул. Комсомольская, ул. Южная);
29.01.2026 года с 09−00 до 10−30 (местного времени):
Безенчукский район:
Пгт. Безенчук (ул. М. Горького, ул. Больничная, ул. Центральная, ул. Комсомольская, ул. Осипенко, ул. Чкалова, ул. Пушкина, ул. Чапаева, ул. Центральная);
30.01.2026 года с 13−00 до 15−00 (местного времени):
Шигонский район:
с. Усолье (ул. Мира, ул. Стаханова, ул. Льва Толстого, ул. Школьная, ул. Комсомольская, ул. Октябрьская);
30.01.2026 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Городцовка (ул. Калиновая, ул. Янтарная, ул. Радужная, ул. Лучистая, пр. Луговой);
30.01.2026 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):
Красноярский район:
КМЗ им Ленина Удача.
30.01.2026 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Б. Раковка (ул. Комсомольская, ул. Южная);
30.01.2026 года с 09−00 до 15−00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Горьковский (ул. Яблоневая);
30.01.2026 года с 14−30 до 22−00 (местного времени):
Красноярский район:
КМЗ им Ленина Удача.
30.01.2026 года с 10−00 до 16−00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Кармало-Аделяково (ул. Полевая, ул. Лесная);
30.01.2026 года с 10−00 до 16−00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Сергиевск (ул. Чапаева, ул. Северная);
30.01.2026 года с 08−00 до 17−00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Кротково (ул. Молодежная, ул. Специалистов, ул. Полевая, ул. Центральная);
30.01.2026 года с 08−00 до 17−00 (местного времени):
Борский район:
с. Коноваловка (ул. Верхне-Ленинская);
30.01.2026 года с 08−00 до 17−00 (местного времени):
Борский район:
с. Захаровка (ул. Центральная, ул. Рабочая, ул. Комарова);
30.01.2026 года с 09−00 до 17−00 (местного времени):
Кинельский район:
с. Парфеновка (ул. Тверская, ул. Садовая, ул. Южная);
30.01.2026 года с 08−00 до 15−00 (местного времени):
г. Чапаевск:
(ул. Крестьянская, ул. Чапаева, ул. Кооперативная, ул. Фрунзе);
30.01.2026 года с 09−00 до 10−30 (местного времени):
Безенчукский район:
пгт. Безенчук (ул. Специалистов, ул. Железнодорожная, ул. Нефтянников, ул. Мелиораторов, ул. Квартальная, ул. Луговцева, ул. Северная, ул. Демократическая, ул. Луговая, ул. Есенина, ул. Осипенко, ул. Степная, ул. Пушкина, ул. Новая, ул. 8-е Марта, ул. Овражная, ул. Маковкина, ул. Ст. Разина, пер. Троицкий);
30.01.2026 года с 09−00 до 11−00 (местного времени):
Нефтегорский район:
с. Покровка (ул. Луговая, ул. Покровская);
30.01.2026 года с 11−00 до 13−00 (местного времени):
Нефтегорский район:
с. Покровка (ул. Полевая, ул. Кирпичная);
30.01.2026 года с 13−00 до 15−00 (местного времени):
Нефтегорский район:
с. Покровка (ул. Кирпичная, ул. Первомайская);
02.02.2026 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Городцовка (ул. Калиновая, ул. Янтарная, ул. Радужная, ул. Лучистая, пр. Луговой);
02.02.2026 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):
Красноярский район:
КМЗ им Ленина Удача.
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Филиал «Россети Волга» — «Самарские РС» приносит извинения за временные неудобства.