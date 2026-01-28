Ричмонд
Медведев рассказал, почему не всем школьникам нравится электронный дневник

Медведев рассказал, почему некоторым школьникам не нравится электронный дневник.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Электронный дневник нравится не всем детям, потому что его невозможно потерять, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

В среду Медведев выступил на пленарном заседании Всероссийского форума МФЦ в Москве.

«Вот сейчас Дмитрий Юрьевич (Григоренко — ред.) сказал, что детям очень нравится электронный дневник. Не всем детям нравится электронный дневник. Его невозможно потерять», — пошутил Медведев в завершающем слове.

