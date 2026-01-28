Ричмонд
В Беларуси некоторые регионы не подвозят детей в школу из-за непогоды, но не отменяют занятия

Подвоз детей в школы отменяется в Беларуси из-за непогоды в некоторых районах.

Источник: Комсомольская правда

В некоторых регионах из-за непогоды отменили подвоз детей в школу, сообщил Гомельский облисполком.

В частности, 28 января рассказали, что в Гомельской области из-за ухудшения погоды отменили подвоз детей в школы в семи районах. Из-за ухудшения погодных условий на местном уровне принимаются решения об организации либо отмене подвоза учащихся в учреждения образования.

— Во вторник, 27 января, был отменен подвоз в двенадцати районах области, а на среду, 28 января, — в семи районах, — прокомментировали в облисполкоме.

При этом в пресс-службе пояснили, что, учитывая санитарные нормы, не наблюдается оснований для отмены учебных занятий в учреждениях образования.

Также в главном управлении образования Гомельской области проинформировали о том, что в регионе сформировали штабы по устранению последствий непогоды из-за циклона «Леони». В группы штабов вошли работники учреждений образования, а также учащиеся старших классов школ и колледжей, студенты вузов.

Тем временем 19 бригад восстанавливают электроснабжение в Беларуси из-за обледенения проводов.

Кроме того, Минобразования назвало новое обязательство для родителей в Беларуси. А еще условия продажи детских игрушек меняются в Беларуси.

Ранее также Минобразования Беларуси сказало, какое обязательство подписывают все принимаемые на работу с детьми с 17 января 2026.