В Беларуси некоторые регионы не подвозят детей в школу из-за непогоды, но не отменяют занятия

Также в главном управлении образования Гомельской области проинформировали о том, что в регионе сформировали штабы по устранению последствий непогоды из-за циклона «Леони». В группы штабов вошли работники учреждений образования, а также учащиеся старших классов школ и колледжей, студенты вузов.