Судебные приставы закрыли торговлю на ростовском рынке «Темерник»

Судебные приставы приостановили работу торговых объектов на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Он охарактеризовал рынок как «токсичный кластер», который за десятилетия превратился в рассадник преступности, контрафактной продукции и нелегальной миграции. По словам губернатора, на «Темернике» годами действовали «серые схемы», уклонявшиеся от уплаты налогов в городской и областной бюджет.
— Такие островки беспорядка и беззакония не могут и не будут существовать на Донской земле. Наш курс — на цивилизованную торговлю в правовом поле. Мы делаем это, прежде всего, для безопасности ростовчан, их комфорта и благополучия, — сказано в сообщении.
