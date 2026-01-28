Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Судебные приставы закрыли торговлю на ростовском рынке «Темерник»

Работу рынка «Темерник» в Ростове приостановили судебные приставы.

Источник: Комсомольская правда

Судебные приставы приостановили работу торговых объектов на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Он охарактеризовал рынок как «токсичный кластер», который за десятилетия превратился в рассадник преступности, контрафактной продукции и нелегальной миграции. По словам губернатора, на «Темернике» годами действовали «серые схемы», уклонявшиеся от уплаты налогов в городской и областной бюджет.

— Такие островки беспорядка и беззакония не могут и не будут существовать на Донской земле. Наш курс — на цивилизованную торговлю в правовом поле. Мы делаем это, прежде всего, для безопасности ростовчан, их комфорта и благополучия, — сказано в сообщении.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше