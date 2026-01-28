Уфимский «Салават Юлаев» готовится к ответному матчу с «Ак Барсом»

Сегодня уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» проведет выездной матч против казанского «Ак Барса». Эта встреча, которую часто называют «Зеленым дерби», состоится в Казани в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
В составе гостей не будет четырех хоккеистов: Василевского, Кузнецова, Кузьмина и Стюарта. Все они пропускают игру из-за травм.
В прошлый раз команды играли друг с другом 20 декабря прошлого года. Тогда в Уфе подопечные тренера Виктора Козлова уступили на своем льду.
На текущий момент «Салават Юлаев» находится на шестой строчке в таблице Восточной конференции, имея в своем активе 52 очка. Их соперник, «Ак Барс», занимает второе место на Востоке с 69 очками.
