Лукашенко отреагировал на промежуточный итог масштабной проверки ВС Беларуси

Лукашенко принял госсекретаря Совбеза в связи с масштабной проверкой белорусской армии в непростых погодных условиях.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича по масштабной внезапной проверке белорусской армии, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Напомним, белорусский лидер на личном контроле держит ход проверки боеготовности Вооруженных Сил Беларуси. И 28 января госсекретарь Совбеза подробно доложил президенту об особенностях и промежуточных итогах проверки, о том, как личный состав справляется с поставленными задачами, ситуации с техникой, организацией обеспечения и хранения матсредств.

Лукашенко отдельно спросил о том, как в непростых погодных условиях нынешней зимой организовали размещение и быт личного состава, поинтересовался о наличии необходимого обмундирования. Особый акцент глава республики сделал еще на использование опыта современных военных конфликтов применительно к лесисто-болотистой местности Беларуси.

Также Александр Лукашенко поставил Совбезу задачи по дальнейшему ходу внезапной проверки армии, которая продлится до весны. После этого проведут детальный анализ, чтобы устранить возможные недостатки.

Ранее госсекретарь Совбеза заявил, что президент на личном контроле держит ход проверки в Вооруженных Силах Беларуси.

На днях также Александр Лукашенко сказал, что в Беларуси будет проходить вплоть до весны.

