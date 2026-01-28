В Омском ГАУ отметили День студента и выбрали номинантов года

Центральным событием праздника стал академический интеллектуальный турнир «Агроэрудит», в котором приняли участие команды всех подразделений университета. В пяти раундах студенты демонстрировали не только знания, но и смекалку, командный дух и любовь к своей профессии. Победу одержал агротехнологический факультет, второе место — у экономического факультета, третье — у Университетского колледжа агробизнеса.