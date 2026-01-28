В Омском ГАУ отметили День студента и выбрали номинантов года

22 января в Омском государственном аграрном университете состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню российского студенчества.
На церемонии присутствовали ректор Омского ГАУ Оксана Шумакова, заместитель министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области Даниил Белошицкий, проректоры университета, а также самые активные, талантливые и инициативные студенты со всех факультетов, Тарского филиала и Университетского колледжа агробизнеса.
С видеопоздравлением к участникам обратился депутат Государственной Думы, академик РАО Олег Смолин. Он отметил значимость студенческой среды для поддержки инноваций и национального развития.
В День студента также прошла церемония награждения лауреатов конкурса «Студент года — 2025». Победительницей стала Александра Чеботько, студентка 4 курса агротехнологического факультета. Победительница получили символ университета — плюшевого Крокодила Гошу — и специальную стипендию ректора в размере 30 000 рублей.
Фото: пресс-служба Омского ГАУ.
Второе место заняла Юлия Кудрявцева (землеустроительный факультет), третье — Елизавета Казимирова (факультет агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования). Также дипломами и памятными призами отмечены восемь других участников из разных направлений подготовки.
Отдельно были отмечены благодарственными письмами ректора студенты и магистранты, добившиеся выдающихся успехов в учебе, науке, спорте, общественной и творческой деятельности. Среди них — призеры всероссийских олимпиад, стипендиаты Правительства РФ, лидеры студенческого самоуправления и даже иностранные студенты, внесшие вклад в укрепление международного имиджа вуза.
Особую радость доставило поздравление всех девушек по имени Татьяна — в честь приближающегося Татьяниного дня им вручили подарки.
Центральным событием праздника стал академический интеллектуальный турнир «Агроэрудит», в котором приняли участие команды всех подразделений университета. В пяти раундах студенты демонстрировали не только знания, но и смекалку, командный дух и любовь к своей профессии. Победу одержал агротехнологический факультет, второе место — у экономического факультета, третье — у Университетского колледжа агробизнеса.
Завершился праздник тёплым чаепитием с пирогами, сладостями и знаменитым агросбитнем.
