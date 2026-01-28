В Омске вернули автобус по гарантии из-за неисправного отопления

Департамент транспорта Омска сообщил в среду, 28 января 2026 года, о завершении проверки работоспособности систем отопления в автобусах.
Ведомство огласило итоги проверки:
- исправлены недочеты в работе предпускового подогревателя двигателя ПАЗа с гаражным номером № 374: электронный блок управления котла подогрева оперативно заменили, и сегодня автобус продолжает работу в линии;
- автобус НефАЗ с гаражным номером № 421, работающий на маршруте № 45, направлен к официальному дилеру для замены трех отопителей салона по гарантии;
- в автобусах «Волгобас» с гаражными номерами № 957 и 969, задействованных на маршруте № 22, исправны все отопители салонов.
Отметим, у АО «ПП-8» сейчас действуют два договора лизинга на 64 автобуса НефАЗ.