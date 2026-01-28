Призрак «чёрной бабки»? Какие опасности поджидают водителей на трассе М-5

Федеральная трасса М-5 Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, особенно её часть, проходящая через Урал, славится разными странностями и колоритными личностями, о которых ходят водительские легенды. И хотя многие считают это выдумками, есть люди, уверяющие, что сами с ними сталкивались.
Многим дальнобойщикам известны истории про «Бабушку в чёрном», «Башкирского Стопщика», «Белый “КамАЗ” или “Исчезающий “Москвич”.
Корреспондент chel.aif.ru разбирался, каких легендарных персонажей якобы можно встретить на этой федеральной дороге и откуда они могли появиться.
Дорога длиной в 90 лет.
Автомагистраль М-5 «Урал» — одна из старейших дорог в России, её история началась еще в 30-х годах прошлого века. Эта важная артерия соединяет Москву с крупными городами Урала и Сибири, проходя через несколько регионов и растягиваясь примерно на две тысячи километров.
Первый участок от Москвы до Рязани проложили в 30-е годы ХХ века, хотя дорога в этом направлении существовала и раньше. В 1942 году стартовало строительство отрезка Рязань — Куйбышев (ныне Самара — прим. ред.). Работы велись в спешке, так как Куйбышев рассматривался как запасная столица. Когда угроза захвата Москвы миновала, темпы строительства снизились, и участок завершили лишь в 1946—1947 годах.
В 1958 году создали Дирекцию строительства дороги Куйбышев — Уфа — Челябинск. Это было связано с развитием нефтегазовой промышленности в Поволжье, Татарстане и Башкортостане. Первые участки дороги создавали для обслуживания нефтяных месторождений.
В 60-е и 70-е годы строительство продолжалось. В 1965 году движение по трассе от Москвы до Челябинска было открыто полностью. В советское время до середины 80-х годов этот маршрут имел номер 7.
Начиная с 90-х годов и по настоящее время трасса постоянно реконструировалась и модернизировалась. Особое внимание уделялось расширению дорожного полотна, строительству развязок, эстакад и мостов, а также повышению безопасности. Например, в начале июня 2025 году был закончен 14-километровый участок.
«Росавтодор завершил реконструкцию автомобильной дороги М-5 “Урал” в Ашинском районе Челябинской области на участке километров с 1564 по 1578. Участок выполнен в четырёхполосном исполнении. Теперь путь автомобилистов станет комфортнее и безопаснее», — сообщил и.о. начальника ФКУ Упрдор «Южный Урал» Антон Антонов.
«Башкирский Стопщик» и «Белый “КамАЗ”».
М-5 «Урал» остается важным объектом транспортной инфраструктуры и постоянно находится в центре внимания. При этом почти за 90 лет своего существования эта автодорога, как и многие другие, обросла множеством легенд.
Вот, например, история про «Башкирского Стопщика». Говорят, появляется он обычно в районе перевала между Ашой и Симом. Мужик в старом тулупе голосует ночью. Автомобилисты рассказывают, что когда его подвозят, то он молчит всю дорогу и смотрит в окно.
«Говорят, везёшь его, о чём-то спрашиваешь, а он только или перед собой, или в окно смотрит, — рассказал корреспонденту chel.aif.ru часто передвигающийся по трассе М-5 автомобилист Юрий Старцев. — А потом, перед самым опасным поворотом, вдруг как закричит: “Тормози!”. Якобы, если не послушаешься, обязательно в аварию попадешь. Кто-то говорит, что это дух погибшего дальнобойщика, кто-то — что бывший гаишник, знающий все опасные места».
Другая распространённая среди водителей легенда — это «Белый КамАЗ». Он едет ночью без фар, обгоняет всех, а потом просто исчезает. Некоторые думают, что это призрак грузовика, который когда-то разбился на этом участке. Водители рассказывают, что несколько раз видели его между Ашой и Усть-Катавом, плюс ещё в районе Сима. Это примерно от 1670 до 1720 километра от Москвы.
«Бабушка в чёрном».
Бывший дальнобойщик Виктор Шабалин в разговоре с корреспондентом chel.aif.ru предупредил, что при езде по М-5 нужно быть всегда внимательным. И не только к дороге, но и к попутчикам, и к окружающей обстановке. А вдруг повезет или не повезет встретить кого-то из этих легендарных персонажей.
И вспомнил ещё одну легенду о трассе «Урал» — «Бабушке в чёрном» или просто «Чёрной бабке», которую он сам как-то повстречал. Будто иногда на дороге возникает женщина в тёмном платке и с корзинкой в руках. Особенно часто её видят в туман или ночью, но иногда встречают и днём. По поверьям, водитель, который остановится ей помочь, вскоре рискует попасть в ДТП.
«Сам её как-то видел. Ещё в конце девяностых. Дождь шёл сильный. И вдруг она. Рукой машет, как будто просит подвезти. Но я уже эту легенду знал и не остановился. Только мимо проехал, в зеркало заднего вида посмотрел, а её уже нет. Но Бог миловал, в аварию в тот рейс не попал», — рассказал дальнобойщик.
Одна из популярных версий предполагает, что это дух женщины, погибшей на трассе десятки лет назад. Её образ, согласно легенде, возвращается к тем, кто едет ночью, напоминая о трагедии.
По другой легенде, «бабушка в чёрном» гораздо древнее. Часть М-5 проходит по старинным трактам, где в XIX веке гибли обозы и крестьяне. Раньше тут разбойничал Емельян Пугачёв, позже шли войска Колчака и Блюхера. Поэтому местные жители считают, что дорога хранит «тени прошлого», а «бабушка в чёрном» — одна из них.
От призрачного «Москвича» до потерянного времени.
Историк, краевед Леонид Лукьянов рассказал корреспонденту chel.aif.ru ещё об одном месте на трассе М-5, наполненном различными легендами. Это участок автодороги на Саринском плато в Оренбургской области.
Там в непогоду, особенно в лютую метель, будто бы появляется красный «Москвич-412». Его яркие фары разрезают тьму, и он, набирая скорость, увлекает за собой заплутавших водителей, инстинктивно следующих за ним.
«Он как ангел-хранитель. В итоге, люди выбираются из опасной ситуации. Но самое жуткое — потом выясняется, что никакого “Москвича” и в помине не было, ни встречные, ни гаишники его не видели! Говорят, за рулём — дух водителя, замёрзшего насмерть в снежной буре, который теперь спасает других от своей участи», — пояснил краевед.
Ещё одна байка — про пропавшую экспедицию геологов на Саринском плато. Дескать, слышны голоса, смех, гитарные переборы, будто рядом пикник. Идёшь на звук, а там — никого. Хотя, учёные объясняют это эхом, гуляющим по округе, когда звуки из деревни слышны очень далеко.
«Ночью на трассе, говорят, можно услышать детский смех или увидеть детей, держащихся за руки на обочине. Один водитель рассказывал, как ехал по дороге Оренбург — Орск и вдруг услышал голоса. Радио выключил, а голоса не пропали. И тут — бац! — перед ним дети стоят, смеются, разговаривают. Но где им взяться посреди ночи в глуши? Водитель решил, что это призраки, и дал дёру», — вспомнил Леонид Лукьянов.
А ещё, по словам краеведа, на трассе М-5 якобы есть «мёртвая зона» у старого тоннеля, где GPS сходит с ума, связь пропадает и техника глючит. Или «серый силуэт» — человек без лица, стоящий всегда в одном и том же месте, который исчезает, если остановиться. А ещё бывает «потеря времени» — кажется, ехал всего ничего, а прошло полчаса. И самое жуткое — истории про машины, пропавшие с трассы на несколько дней, водители потом ничего не помнят. Однако точных мест «аномальных зон» водители не называют.
Особенности восприятия и рельефа.
На самом деле все «мистические явления» эксперты объясняют их природным расположением. Так, считает Леонид Лукьянов, причуды Сарского плато вызваны перепадом высот и резонансом. При этом ни одна из легенд ничем, а тем более научно не подтверждена.
А «мистика» М-5 в Челябинской области объясняется монотонной ездой в горах, усталостью, сумраком и плохой видимостью, которые провоцируют зрительные иллюзии и ощущение «необычного».