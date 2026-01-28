Призрак «чёрной бабки»? Какие опасности поджидают водителей на трассе М-5

И вспомнил ещё одну легенду о трассе «Урал» — «Бабушке в чёрном» или просто «Чёрной бабке», которую он сам как-то повстречал. Будто иногда на дороге возникает женщина в тёмном платке и с корзинкой в руках. Особенно часто её видят в туман или ночью, но иногда встречают и днём. По поверьям, водитель, который остановится ей помочь, вскоре рискует попасть в ДТП.