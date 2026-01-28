Власти объяснили причину задержки установки лифтов в Волгодонске

По словам чиновника, в первом и втором подъездах здания новые лифты уже установлены и введены в эксплуатацию. Техническое освидетельствование оборудования прошло 26 января 2025 года. В третьем подъезде два мастера ведут монтажные работы — устанавливают лебедку, кабину и противовес.