Власти объяснили причину задержки установки лифтов в Волгодонске

В Волгодонске в доме на проспекте Лазоревом продолжается плановая замена лифтового оборудования после устранения задержек, связанных с работой подрядчика.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, в первом и втором подъездах здания новые лифты уже установлены и введены в эксплуатацию. Техническое освидетельствование оборудования прошло 26 января 2025 года. В третьем подъезде два мастера ведут монтажные работы — устанавливают лебедку, кабину и противовес.

Уточняется, что замена лифта в четвертом подъезде начнется после завершения работ в третьем подъезде. Планируемая дата старта — 30 января.

Ранее, как следует из сообщения министра, процесс затянулся из-за некачественной работы подрядной компании. В настоящее время график восстановлен, работы ведутся в плановом режиме. Ход ремонта находится под надзором фонда капитального ремонта и министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.