Ричмонд
-9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скончался казахстанский актер Анатолий Креженчуков

Ушел из жизни казахстанский актер театра и кино Анатолий Креженчуков. Ему было 75 лет. О смерти стало известно из заявления Национального русского театра драмы имени Михаила Лермонтова, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Известно, что артист давно и тяжело болел.

Творческая биография Анатолия Креженчукова началась в 1973 году, когда по окончании актерского факультета Института искусств имени Курмангазы он поступил на службу в Государственный академический русский театр драмы имени Лермонтова. Сразу по зачислении в труппу был назначен на роль Кузьмы Балясникова в спектакле по пьесе А. Арбузова «Сказки старого Арбата».

Более сотни ярких образов воплотил Анатолий Николаевич за 40 с лишним лет служения «русской драме». Это Дон Хуан в «Чудесах преображения» Лопе де Вега, доктор Макаров в «Варварах» М. Горького, Городулин в «На всякого мудреца довольно простоты» А. Островского, Курман Ахметов в «Снегах метельных» И. Щеголихина, Хардейкер в «Скандальных происшествиях с мистером Кэтлом и миссис Мун» Дж. Пристли, генерал де Люмес в «Тиле» Г. Горина, Пыщик в «Вишневом саду» А. Чехова.

Он также был известен по роли доктора Платонова в телесериале «Перекресток».

Помимо этого снимался в фильмах: «Возвращение сына», «Погоня в степи», «Граница», «Земля людей», «Ликвидатор», «Махамбет».

Как отмечают в театре, заслуженного деятеля Казахстана отличала редчайшая работоспособность.

Его в театре уважали и даже побаивались за принципиальность и требовательность к себе и окружающим. Прямолинейный, порой резкий в суждениях и оценках, Анатолий Николаевич для многих, и в особенности для молодых артистов, был своего рода камертоном, задающим тональность в актерском ансамбле. «Выкладываться» на все сто процентов, без скидок на самочувствие и психоэмоциональное состояние, могут только «рабочие лошадки», соль земли, как говорили про таких артистов, именно на них и держится театр во все времена.

Пресс-служба театра

8 января 2026 года не стало казахстанского актера Мурата Бисенбина, исполнившего роль криминального авторитета Руслана в культовой дилогии «Рэкетир». Ему было 53 года.