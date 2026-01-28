Скончался казахстанский актер Анатолий Креженчуков

Известно, что артист давно и тяжело болел.
Творческая биография Анатолия Креженчукова началась в 1973 году, когда по окончании актерского факультета Института искусств имени Курмангазы он поступил на службу в Государственный академический русский театр драмы имени Лермонтова. Сразу по зачислении в труппу был назначен на роль Кузьмы Балясникова в спектакле по пьесе А. Арбузова «Сказки старого Арбата».
Более сотни ярких образов воплотил Анатолий Николаевич за 40 с лишним лет служения «русской драме». Это Дон Хуан в «Чудесах преображения» Лопе де Вега, доктор Макаров в «Варварах» М. Горького, Городулин в «На всякого мудреца довольно простоты» А. Островского, Курман Ахметов в «Снегах метельных» И. Щеголихина, Хардейкер в «Скандальных происшествиях с мистером Кэтлом и миссис Мун» Дж. Пристли, генерал де Люмес в «Тиле» Г. Горина, Пыщик в «Вишневом саду» А. Чехова.
Он также был известен по роли доктора Платонова в телесериале «Перекресток».
Помимо этого снимался в фильмах: «Возвращение сына», «Погоня в степи», «Граница», «Земля людей», «Ликвидатор», «Махамбет».
Как отмечают в театре, заслуженного деятеля Казахстана отличала редчайшая работоспособность.
Его в театре уважали и даже побаивались за принципиальность и требовательность к себе и окружающим. Прямолинейный, порой резкий в суждениях и оценках, Анатолий Николаевич для многих, и в особенности для молодых артистов, был своего рода камертоном, задающим тональность в актерском ансамбле. «Выкладываться» на все сто процентов, без скидок на самочувствие и психоэмоциональное состояние, могут только «рабочие лошадки», соль земли, как говорили про таких артистов, именно на них и держится театр во все времена.
