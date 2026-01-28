Скончался казахстанский актер Анатолий Креженчуков

Его в театре уважали и даже побаивались за принципиальность и требовательность к себе и окружающим. Прямолинейный, порой резкий в суждениях и оценках, Анатолий Николаевич для многих, и в особенности для молодых артистов, был своего рода камертоном, задающим тональность в актерском ансамбле. «Выкладываться» на все сто процентов, без скидок на самочувствие и психоэмоциональное состояние, могут только «рабочие лошадки», соль земли, как говорили про таких артистов, именно на них и держится театр во все времена.