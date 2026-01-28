Совет Федерации будет отслеживать ситуацию с «Почтой России»

«Тема почты, она на слуху уже последние 2−3 года. И мы поднимали её в правительстве, и давал поручение председатель правительства. Нет исполнителя, который мог бы профессионально разработать финансово-экономическую модель работы почты и поставить её на ноги. Каждый год растут убытки», — сказала Матвиенко. По ее словам, увольняются почтальоны.