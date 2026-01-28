Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скоро малышам в Молдове нечего будет есть: Из магазинов изымают очередную партию детской молочной смеси, содержащей опасные вещества

Потребителей просят вернуть опасную смесь в магазин и обещают возместить потраченные на продукт средства.

Источник: Комсомольская правда

ANSA снова изымает из магазинов детскую молочную смесь NAN 1 Comfortis.

Лот 53260346AA (срок годности до 30.11.2027), который продавался в сети Kaufland, был снят с продажи по обращению Nestle из-за опасного несоответствия одного из ингредиентов.

Потребителей просят вернуть опасную смесь в магазин и обещают возместить потраченные на продукт средства.

Ранее из магазинов уже изымали молочные смеси, содержащие опасные вещества.

ANSA снова изымает из магазинов детскую молочную смесь NAN 1 Comfortis. Фото: ANSA.