Скоро малышам в Молдове нечего будет есть: Из магазинов изымают очередную партию детской молочной смеси, содержащей опасные вещества

ANSA снова изымает из магазинов детскую молочную смесь NAN 1 Comfortis.
Лот 53260346AA (срок годности до 30.11.2027), который продавался в сети Kaufland, был снят с продажи по обращению Nestle из-за опасного несоответствия одного из ингредиентов.
Потребителей просят вернуть опасную смесь в магазин и обещают возместить потраченные на продукт средства.
Ранее из магазинов уже изымали молочные смеси, содержащие опасные вещества.
