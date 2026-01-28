Ричмонд
Госсекретарь Совбеза Вольфович сказал о ставке Беларуси на «Орешник» и ядерное оружие против агрессии

Вольфович сказал о ставке Беларуси на «Орешник» и ядерное оружие против агрессии.

Источник: Комсомольская правда

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович сказал о реакции Беларуси на агрессивную политику и милитаризацию Запада, пишет БелТА.

Так, Вольфович обратил внимание на активную милитаризацию и наращивание военных расходов странами Запада, в том числе граничащими с Беларусью. Также он указал на увеличение численности вооруженных сил в странах ЕС, проведение масштабных учений, в том числе возле границ Союзного государства. И отметил, что в Беларуси это отслеживают и предпринимают соответствующие шаги.

— Беларусь делает ставку на вопросы стратегического сдерживания и размещения оружия на своей территории — оружия сдерживания, — сказал он.

Здесь же Вольфович назвал тактическое ядерное оружие, оперативно-тактический комплекс малой дальности «Орешник» и другие средства, направленные, прежде всего, на недопущение агрессии.

Также президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на промежуточный итог масштабной проверки ВС Беларуси.

Ранее госсекретарь Совбеза заявил, что президент на личном контроле держит ход проверки в Вооруженных Силах Беларуси.

На днях также Александр Лукашенко сказал, что в Беларуси будет проходить вплоть до весны.

