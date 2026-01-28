В Таганроге завершены основные технические работы по ремонту канализационного коллектора на двух участках улицы Мало Почтовой — между домами № 32 и № 46, а также в районе 2 й Котельной. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.
Сейчас подрядчику предстоит восстановить территорию после разрытий, как только это позволит погода.
— Водоканал уже приступил к переподключению абонентов к новому трубопроводу. Завершить этот этап планируется до 2 февраля, после чего специалисты проведут мониторинг работы системы, — отметила Светлана Камбулова.
Водоканал начал переподключение домов после ремонта коллектора. Фото: Светлана Камбулова.
После проверки временный наземный трубопровод, который использовался на период ремонта, будет демонтирован. Параллельно продолжаются работы на третьем участке коллектора — от улицы Железнодорожной до Мало Почтовой. Его протяженность составляет 1 139 метров, диаметр трубы — 1 000 миллиметров.
Ремонт коллектора в Таганроге ведется в три этапа. Полностью завершить работы планируется к концу марта 2026 года. Ход ремонта находится на постоянном контроле администрации города.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.