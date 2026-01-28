Водоканал начал переподключение домов после ремонта коллектора

В Таганроге завершены основные технические работы по ремонту канализационного коллектора на двух участках улицы Мало Почтовой — между домами № 32 и № 46, а также в районе 2 й Котельной. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.