Ушла из жизни выдающийся пермский врач Наталья Малютина

Наталья Малютина всю свою жизнь посвятила служению медицине и подготовке молодых врачей. Более трех десятилетий она возглавляла кафедру профессионального профиля, где готовились специалисты в области профессиональных заболеваний и внутренней патологии. Под ее научным руководством успешно защитили ученые степени более двух десятков аспирантов, а трое стали докторами наук.