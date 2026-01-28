Ушла из жизни выдающийся пермский врач Наталья Малютина

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень сообщила печальное известие: скончалась профессор кафедры факультативной терапии ПГМУ, заслуженный врач РФ Наталья Николаевна Малютина. Доктор ушла из жизни 27 января, в возрасте 73-х лет.
Наталья Малютина всю свою жизнь посвятила служению медицине и подготовке молодых врачей. Более трех десятилетий она возглавляла кафедру профессионального профиля, где готовились специалисты в области профессиональных заболеваний и внутренней патологии. Под ее научным руководством успешно защитили ученые степени более двух десятков аспирантов, а трое стали докторами наук.
Будучи специалистом высочайшего уровня, Наталья Николаевна разработала эффективные подходы к диагностике и лечению заболеваний, вызванных профессиональными рисками. Ее идеи легли в основу корпоративной программы охраны здоровья работников крупных предприятий региона.
Помимо научной деятельности, Наталья Малютина занимала должность главного внештатного специалиста-профпатолога Минздрава Прикамья, обладала большим международным признанием и значительным количеством публикаций, книг и патентов на собственные разработки.
— Коллеги запомнят Наталью Малютину как удивительно честного и бескомпромиссного врача, доброго и открытого человека. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Натальи Николаевны, — отметила министр.
Отдать дань памяти можно будет 30 января в 12.30 в Свято-Троицком соборе по адресу ул. Монастырская, 95.