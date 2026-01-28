Цифровизация госуслуг в России продолжит расширяться, заявил Медведев

Зампред Совбеза РФ отметил, что за прошедшие годы в России удалось создать удобную, простую и понятную для граждан систему, и сегодня пользование МФЦ и порталом государственных услуг — неотъемлемая часть повседневной жизни. Кроме того, Медведев написал, что гордится тем, что принимал активное участие в работе над созданием удобной системы государственных услуг как президент России и председатель правительства.