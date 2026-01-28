Ричмонд
Цифровизация госуслуг в России продолжит расширяться, заявил Медведев

Медведев: возможность личного общения со специалистами МФЦ сохранится.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Цифровизация госуслуг в России продолжит расширяться, но и возможность личного общения со специалистами МФЦ будет сохранена для тех россиян, кому это необходимо, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев в среду принял участие в форуме, посвящённом 15-летию системы МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг.

«Цифровизация госуслуг будет продолжать расширяться. Но личное общение со специалистами МФЦ останется и в будущем в тех случаях, когда это необходимо гражданину», — написал Медведев в своем канале в Max по итогам пленарной сессии форума.

Зампред Совбеза РФ отметил, что за прошедшие годы в России удалось создать удобную, простую и понятную для граждан систему, и сегодня пользование МФЦ и порталом государственных услуг — неотъемлемая часть повседневной жизни. Кроме того, Медведев написал, что гордится тем, что принимал активное участие в работе над созданием удобной системы государственных услуг как президент России и председатель правительства.

С 28 по 30 января в Москве в Конгресс-центре ЦМТ проходит IX Всероссийский форум многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг.

