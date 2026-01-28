Инженер с омской станции скорой помощи погиб на СВО

«Артем Евгеньевич с апреля 2015 года работал в БУЗОО ССМП, занимал должность инженера-электроника АСУ. Он был человеком с большим сердцем — добрым, отзывчивым, надежным, всегда готовым прийти на помощь коллегам и близким. Он с честью исполнил свой долг перед Родиной. В воинской части сообщено, что Артем Евгеньевич будет представлен к ордену Мужества посмертно», — говорится в сообщении.