Инженер с омской станции скорой помощи погиб на СВО

Артем Кислицын будет представлен к ордену Мужеству посмертно.

Источник: Комсомольская правда

Областная станция скорой помощи в своем паблике во «ВКонтакте» сообщила о гибели своего сотрудника Артема Кислицына на СВО. В учреждении уточнили, что случилось это еще 11 февраля 2025 года, но стало известно лишь сейчас.

Артем трагически погиб на территории Донецкой Народной Республики. Ему было 38 лет.

«Артем Евгеньевич с апреля 2015 года работал в БУЗОО ССМП, занимал должность инженера-электроника АСУ. Он был человеком с большим сердцем — добрым, отзывчивым, надежным, всегда готовым прийти на помощь коллегам и близким. Он с честью исполнил свой долг перед Родиной. В воинской части сообщено, что Артем Евгеньевич будет представлен к ордену Мужества посмертно», — говорится в сообщении.

Прощание с бойцом пройдет 30 января в 10:00 в Воскресенском военном соборе на улице Партизанской, 16.

«Светлая память о Кислицыне Артеме Евгеньевиче навсегда сохранится в сердцах коллег, друзей и близких», — заключили в некрологе.

Ранее мы писали, что на СВО погиб житель Оконешниковского района Павел Бефус, которому было 23 года.