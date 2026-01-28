Разработан подход для создания «цифровых двойников» космических двигателей

Как объясняют ученые, пористые сетчатые материалы играют важную роль в работе топливных систем космической и авиационной техники. Они предотвращают вспенивание топлива и обеспечивают его подачу в двигатель в условиях невесомости или при выполнении маневров, удерживая жидкое топливо за счет капиллярных сил. У этих материалов есть минусы — они создают дополнительное сопротивление потоку, что может снижать общую эффективность системы и требует дополнительных расходов энергии.