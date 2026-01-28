Завод в Таганроге инвестирует 300 млн рублей в создание 75 новых рабочих мест

В Таганроге предприятие реализует масштабный инвестиционный проект по расширению производства. Общая сумма вложений составит около 300 миллионов рублей. Об этом сообщили в администрации города.
В рамках проекта строятся новые цеха, которые позволят запустить выпуск современного оборудования для систем вентиляции и кондиционирования морских судов. Также планируется освоить производство буровых замков. Это направлено на импортозамещение и расширение ассортимента продукции.
Кроме расширения мощностей, компания откроет собственную лабораторию для испытаний и контроля качества. Проект должен создать 75 новых рабочих мест.
