Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Завод в Таганроге инвестирует 300 млн рублей в создание 75 новых рабочих мест

В Таганроге реализуют инвестиционный проект на 300 млн рублей для судостроительной отрасли.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге предприятие реализует масштабный инвестиционный проект по расширению производства. Общая сумма вложений составит около 300 миллионов рублей. Об этом сообщили в администрации города.

В рамках проекта строятся новые цеха, которые позволят запустить выпуск современного оборудования для систем вентиляции и кондиционирования морских судов. Также планируется освоить производство буровых замков. Это направлено на импортозамещение и расширение ассортимента продукции.

Кроме расширения мощностей, компания откроет собственную лабораторию для испытаний и контроля качества. Проект должен создать 75 новых рабочих мест.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!