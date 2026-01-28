«Токсичный кластер донской столицы»: Юрий Слюсарь заявил о закрытии рынка «Темерник» в Ростове

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По словам губернатора, за годы существования рынок превратился в «токсичный кластер донской столицы: рассадник преступности, контрафакта, нелегальной миграции», где годами процветали «серые схемы», что негативно сказывалось на городском бюджете. Губернатор добавил, что такие «островки беспорядка и беззакония» не будут существовать на земле Ростовской области. Вместо этого регион берёт курс на цивилизованную торговлю.