Порыв трубопровода оставил без тепла 12 многоквартирных домов в центре Ростова

Добавим, по обновленной информации, специалисты также выявили дефект на подающем трубопроводе на улице Думенко. В этом случае на время восстановительных работ тело и горячая вода сегодня временно перестали поступать по четырем адресам: Думенко, 1; 1/1; ½; 1/7.