Порыв трубопровода оставил без тепла 12 многоквартирных домов в центре Ростова

В Ростове некоторые дома попали под отключение тепла и горячей воды.

Источник: Комсомольская правда

28 января в Ростове-на-Дону из-за дефекта трубопровода на улице Темерницкой без горячей воды и отопления остались 12 многоквартирных домов. Об этом сообщили в ООО «Ростовские тепловые сети» (РТС).

— Оперативно направлена ремонтная бригада и три единицы спецтехники. Работы планируется завершить сегодня, — прокомментировали в РТС.

Добавим, по обновленной информации, специалисты также выявили дефект на подающем трубопроводе на улице Думенко. В этом случае на время восстановительных работ тело и горячая вода сегодня временно перестали поступать по четырем адресам: Думенко, 1; 1/1; ½; 1/7.

