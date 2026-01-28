В Москве завершилось прощание с Александром Олейниковым

Олейников в разное время руководил несколькими проектами на телеканале «Россия», а с марта 2006 по ноябрь 2012 года был генеральным продюсером телеканала «ТВЦ». В третьем сезоне телешоу Первого канала «Вечерний Ургант» выступал в качестве соведущего. Кроме того, Олейников занимался созданием и продюсированием фильмов и сериалов, один из его последних проектов — телесериал «Художник», в котором он выступил в качестве создателя и одного из сценаристов.