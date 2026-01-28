Крымчанам рассказали, что изменится для пациентов и врачей в 2026 году

Кандидат медицинских наук Валентин Короткий назвал регулярную коррекцию стандартов нормальной практикой. По его мнению, сокращение среднего срока лечения может быть связано с несколькими факторами: изменчивостью самих штаммов гриппа, накопленным за время пандемии опытом лечения вирусных осложнений, а также логистикой коечного фонда.