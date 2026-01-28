Крымчанам рассказали, что изменится для пациентов и врачей в 2026 году

Минздрав России утвердил обновленный клинический протокол по диагностике и лечению гриппа, в котором появились значительные изменения — от расширенного списка анализов до сокращения средних сроков лечения. Нововведения будут касаться и крымчан.
Врач-терапевт и гастроэнтеролог Жанна Казакова в беседе с корреспондентом «Кубань 24» пояснила, что все прописанные обследования и консультации будут проводиться бесплатно по ОМС.
«Однако конкретный перечень анализов и специалистов в каждом случае определяет лечащий врач после осмотра, исходя из состояния пациента. То же касается и сроков лечения — они индивидуальны», — уточнила Казакова.
Она отметила, что обновление рекомендаций — необходимый процесс.
«Новые штаммы вирусов требуют современных подходов. Расширение диагностики позволяет своевременно выявлять патологии, назначать правильное лечение и в итоге повышать качество медицинской помощи», — добавила врач.
Кандидат медицинских наук Валентин Короткий назвал регулярную коррекцию стандартов нормальной практикой. По его мнению, сокращение среднего срока лечения может быть связано с несколькими факторами: изменчивостью самих штаммов гриппа, накопленным за время пандемии опытом лечения вирусных осложнений, а также логистикой коечного фонда.
КСТАТИ.
Новый стандарт вступает в силу в ближайшее время и затронет все медицинские учреждения страны, работающие в системе обязательного медицинского страхования.