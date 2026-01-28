Раскрыта неожиданная причина дефицита кадров в МВД

Пашкин подтвердил эти данные, отметив, что дефицит может вскоре достичь 50 процентов. «Первая причина такого положения дел — низкая зарплата. Средняя зарплата составляет максимум 60 тысяч рублей. И вторая причина — отношение руководителей к сотрудникам», — пояснил он. По словам профсоюзного лидера, система «выдавливает» адекватных начальников, так как они отказываются лишать подчиненных премий ради выполнения плановых показателей, что усугубляет кризис.