В Башкирии рассказали о симптомах и опасности вируса Нипах

Вирус Нипах входит в число самых смертоносных в мире — уровень летальности при заражении может достигать 75%. В начале болезнь напоминает грипп: у человека поднимается температура, болит горло, появляется тошнота и рвота. Однако состояние может резко ухудшиться и привести к тяжелейшим осложнениям — воспалению легких и энцефалиту. На сегодняшний день специфического лечения или вакцины от этого вируса не существует, передает UfacityNews.ru.