В Башкирии рассказали о симптомах и опасности вируса Нипах

Главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Башкирии, главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Азат Мухаметзянов рассказал об опасном вирусе Нипах. Вспышка этого заболевания недавно зафиксирована в Индии. Специалист объяснил, как распознать инфекцию и обезопасить себя от нее.
Вирус Нипах входит в число самых смертоносных в мире — уровень летальности при заражении может достигать 75%. В начале болезнь напоминает грипп: у человека поднимается температура, болит горло, появляется тошнота и рвота. Однако состояние может резко ухудшиться и привести к тяжелейшим осложнениям — воспалению легких и энцефалиту. На сегодняшний день специфического лечения или вакцины от этого вируса не существует, передает UfacityNews.ru.
Основными переносчиками инфекции являются летучие мыши (крыланы) и свиньи. Заразиться можно также, употребив в пищу фрукты или пальмовый сок, на которые попала их слюна. Передача вируса от человека к человеку возможна, но только при очень тесном и длительном контакте.
В России случаев заболевания вирусом Нипах пока не зарегистрировано. Роспотребнадзор уже разработал специальные тест-системы, которые позволят быстро его выявить, если инфекция все-таки проникнет в страну. Всемирная организация здравоохранения пока не вводит ограничений на поездки, однако рекомендует проявлять осторожность в регионах, где вирус циркулирует.
