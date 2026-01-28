Ричмонд
-9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Вечер, который имеет значение»: в Уфе пройдет Благотворительный Квиз

Средства от участия направят на благоустройство спортивной площадки коррекционной школы в Ишимбае.

29 января в Уфе состоится Благотворительный Квиз (12+) — интеллектуальный вечер от Союза пиарщиков РФ, проходящий при поддержке республиканского фонда «Молодость нации» и Экспертного Совета при Государственной Думе РФ. Он объединит предпринимателей, экспертов, лидеров мнений, спортсменов, представителей культуры и медиа. Информационным партнером мероприятия станет «Комсомольская правда в Уфе».

Средства от участия будут направлены на благоустройство спортивной площадки для Ишимбайской коррекционной школы № 7. Там учатся 105 детей с особенностями развития. Для них движение — это не про спорт. Это про состояние, развитие, спокойствие и качество жизни.

Участников Квиза ждут увлекательная командная игра, фуршет, новые знакомства, а также будет вручено официальное письмо об участии в благотворительности.

Благотворительный Квиз пройдет в гостинице «Башкирия». Начало мероприятия в 18.00.