«Вечер, который имеет значение»: в Уфе пройдет Благотворительный Квиз

29 января в Уфе состоится Благотворительный Квиз (12+) — интеллектуальный вечер от Союза пиарщиков РФ, проходящий при поддержке республиканского фонда «Молодость нации» и Экспертного Совета при Государственной Думе РФ. Он объединит предпринимателей, экспертов, лидеров мнений, спортсменов, представителей культуры и медиа. Информационным партнером мероприятия станет «Комсомольская правда в Уфе».
Средства от участия будут направлены на благоустройство спортивной площадки для Ишимбайской коррекционной школы № 7. Там учатся 105 детей с особенностями развития. Для них движение — это не про спорт. Это про состояние, развитие, спокойствие и качество жизни.
Участников Квиза ждут увлекательная командная игра, фуршет, новые знакомства, а также будет вручено официальное письмо об участии в благотворительности.
Благотворительный Квиз пройдет в гостинице «Башкирия». Начало мероприятия в 18.00.