Горизонта не видно: В Молдове продлили «желтый код» из-за тумана и гололеда — синоптики предупреждают об опасности

Государственная гидрометеорологическая служба выпустила новое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. На территории республики вводится «желтый код» метеоопасности в связи с густым туманом.
Предупреждение вступило в силу сегодня, 28 января, в 13:00, и будет действовать ровно сутки — до 13:00 29 января.
«На обширных территориях сохранится туман с видимостью 200 м и менее», — говорится в сообщении синоптиков.
Специалисты также предупреждают о сопутствующих рисках. Из-за прогнозируемого тумана и температур ниже 0 сохранятся условия для усиления и сохранения гололеда. В зависимости от развития ситуации метеорологи могут обновить предупреждение.
