Нижегородские студенты помогут беженцам из Сирии выучить русский язык

Студенты нижегородского вуза помогут беженцам из Сирии в изучении русского языка.

Источник: © РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв — РИА Новости. Студенты нижегородского педагогического университета имени Минина помогут в изучении русского языка беженцам из Сирии, сообщила пресс-служба вуза.

Инициатором обучения выступила уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына, к которой обратились семьи из Сирии, вынужденные покинуть свою родину и переехавшие в российский регион.

«Мининский университет запустил цикл онлайн-занятий по русскому языку для граждан Сирии, получивших временное убежище в России. Занятия специальной адаптационной программы “Русский язык: первые шаги” будут проводить два раза в неделю студенты-волонтеры, специализирующиеся на преподавании русского как иностранного», — говорится в сообщении.

В программе участвуют взрослые граждане Сирии, которым сложно освоиться в новой стране из-за незнания языка. Четырехмесячный курс включает в себя регулярные онлайн-занятия в удобное для сирийцев время, работу с опытными наставниками, изучение языка и культуры, практическую отработку навыков общения.

«В первую группу вошли 20 человек. Все участники — состоявшиеся в своей стране люди. Преподавание для них будут вести наши студенты-старшекурсники. Это волонтеры, готовые не только обучать языку, но и помогать в адаптации к новой среде», — рассказал ректор вуза Виктор Сдобняков.

