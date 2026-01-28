Пригородный автобусный маршрут № 327 «Каменка — Бижбуляк» с 29 января будет работать по новому графику.
Как информирует «Башавтотранс», время отправления от Каменки — 8.00, из села Бижбуляк — 13.30. Периодичность: с понедельника по пятницу.
В Башкирии изменится расписание автобусного маршрута № 327.
