Эксперт Солнцева: не менее 10 стран заинтересованы в квантовых технологиях РФ

Российский квантовый проект, по словам Солнцевой, является одним из наиболее эффективных в мире по соотношению финансовых затрат и достигнутых результатов. «Есть США и Китай, которые далеко впереди — они начали раньше и потратились больше, они смогли консолидировать у себя много представителей научной мысли. Дальше идет группа стран, примерно 10, которые за последние 10 лет стартовали свои квантовые программы. И есть страны, которые внимательно смотрят на эти 10: у кого и что получилось. Конечно, они посматривают и на США, и на Китай. Но тут надо понимать, что Америка и Китай — это лидеры, которые не очень заинтересованы в том, чтобы с кем-то чем-то делиться. Поэтому большее внимание вызывают именно те 10 стран, которые начали развивать квантовые программы, и из этих стран наша квантовая программа оказалась самой сильной», — рассказала Солнцева. По ее словам, находясь на 11-м месте по объему финансирования государственных программ в квантовых вычислениях, Россия смогла продемонстрировать один из самых высоких практических результатов среди стран, которые включились в квантовую гонку после лидеров — США и Китая.