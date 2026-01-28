В Екатеринбурге в феврале начнут проектировать вторую ветку метро

Власти Екатеринбурга вновь подняли вопрос о строительстве второй ветки метрополитена. В бюджете региона и города на эти цели уже предусмотрены средства. Об этом рассказал заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов.
Власти намерены объявить аукцион уже в феврале — марте.
— Основной пассажиропоток идет в два района — Академический и ЖБИ. Также предполагается сделать комбинированную ветку, которая бы вывозила два района, — отметил Рустам Галямов.
Будущему подрядчику на первоначальном этапе предстоит провести изыскания. Также предложить трассировку метрополитена, обозначить земельные участки. Специалисты рассчитают примерную стоимость создания новой ветки. Затем проект будет проходить государственную экспертизу.