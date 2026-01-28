Самарский нейрохирург Владимир Вандышев умер 28 января

В Самаре 28 января ушел из жизни выдающийся нейрохирург, основатель нейрохирургического отделения педиатрического отделения Самарской областной клинической больницы имени Середавина Владимир Вандышев. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.
«Владимир Вандышев более 40 лет посвятил работе в Самарской областной клинической больнице», — говорится в некрологе.
По словам коллег, работа Владимира Вандышева определяла развитие службы на годы вперед. Помимо проведения плановых и экстренных операций, он часто выезжал в районы, чтобы консультировать и лечить там тяжелых пациентов. В 1997 году Владимира назначили заведующим детским нейрохирургическим отделением, которое только создавалось.
Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким покойного.