Самарский нейрохирург Владимир Вандышев умер 28 января

По словам коллег, работа Владимира Вандышева определяла развитие службы на годы вперед. Помимо проведения плановых и экстренных операций, он часто выезжал в районы, чтобы консультировать и лечить там тяжелых пациентов. В 1997 году Владимира назначили заведующим детским нейрохирургическим отделением, которое только создавалось.