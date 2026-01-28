Ричмонд
-9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЖКХ перешло на круглосуточную работу из-за непогоды в Беларуси

В Беларуси ЖКХ перешло на круглосуточный режим работы из-за непогоды.

Сейчас в Ричмонде: -9° 0 м/с 73% 764 мм рт. ст. -2°
Источник: Комсомольская правда

Службы ЖКХ в Беларуси перешли на круглосуточный режим работы из-за непогоды, сообщил телеграм-канал министерства.

По всей стране в ночные часы и с утра на уборке снега и обработке улиц и дорог противогололедными материалами были заняты 1479 единиц спецтехники и свыше 5560 работников ЖКХ.

Самый большой работ объем непогода «подкинула» Витебской область. В этом регионе на уборку снега и борьбу с гололедом привлекли 373 единицы техники и более 960 работников ЖКХ.

Еще в Беларуси некоторые регионы не подвозят детей в школу из-за непогоды, но не отменяют занятия.

Тем временем 19 бригад восстанавливают электроснабжение в Беларуси из-за обледенения проводов.