ЖКХ перешло на круглосуточную работу из-за непогоды в Беларуси

Службы ЖКХ в Беларуси перешли на круглосуточный режим работы из-за непогоды, сообщил телеграм-канал министерства.
По всей стране в ночные часы и с утра на уборке снега и обработке улиц и дорог противогололедными материалами были заняты 1479 единиц спецтехники и свыше 5560 работников ЖКХ.
Самый большой работ объем непогода «подкинула» Витебской область. В этом регионе на уборку снега и борьбу с гололедом привлекли 373 единицы техники и более 960 работников ЖКХ.
Еще в Беларуси некоторые регионы не подвозят детей в школу из-за непогоды, но не отменяют занятия.
Тем временем 19 бригад восстанавливают электроснабжение в Беларуси из-за обледенения проводов.