В Уфе ищут пострадавшую в троллейбусе пенсионерку

Как сообщается в телеграм-канале «Честный репортаж», якобы троллейбус, выполнявший маршрут № 16, проехал целую остановку с зажатой в дверях пенсионеркой: женщине потребовалась помощь медиков. Уточняется, что инцидент произошел сегодня, примерно в 11 часов в районе 4-го роддома в Зеленой Роще. Женщина выходила из троллейбуса на остановке, когда ее защемило дверями. Предполагается, что водитель мог этого не заметить. Пенсионерка обратилась за помощью медиков в больницу.
«Башинформу» представитель Уфимского городского электротранспорта прокомментировал инцидент.
«Для проведения служебного расследования необходимы такие данные, как дата, время, место, направление, а также билет. 16-й маршрут за день делает более 100 рейсов. Мы уже начали опрашивать водителей. Предприятие делает все возможное, чтобы выяснить обстоятельства случившегося», — сообщили в МУП УфаГЭТ.
