В Уфе ищут пострадавшую в троллейбусе пенсионерку

Как сообщается в телеграм-канале «Честный репортаж», якобы троллейбус, выполнявший маршрут № 16, проехал целую остановку с зажатой в дверях пенсионеркой: женщине потребовалась помощь медиков. Уточняется, что инцидент произошел сегодня, примерно в 11 часов в районе 4-го роддома в Зеленой Роще. Женщина выходила из троллейбуса на остановке, когда ее защемило дверями. Предполагается, что водитель мог этого не заметить. Пенсионерка обратилась за помощью медиков в больницу.