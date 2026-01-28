В Башкирии 13 населенных пунктов попали под карантин из-за бешенства

Стали известны официальные цифры по ситуации с бешенством животных в Башкирии за прошедший год. Под карантин из-за этого опасного заболевания попали 13 населенных пунктов республики.
Как сообщили в Государственном комитете по ветеринарии изданию UfacityNews.ru, в шести случаях источником заразы стали дикие звери. Вирус бешенства обнаружили у рыси, енота и лисы. В семи других населенных пунктах болезнь нашли у домашних питомцев — у четырех кошек и трех собак.
Всего с этими зараженными животными контактировали 17 человек. Их жизни оказались под угрозой после укусов или попадания слюны больных зверей на кожу. У всех пострадавших диагноз подтвердился.
Ветеринары и врачи напоминают, что вирус бешенства смертельно опасен для человека. Он передается через слюну больного животного при укусе или если слюна попадает на открытую рану или слизистую оболочку. Единственный способ предотвратить развитие болезни — немедленно начать курс антирабических прививок. Первую вакцину необходимо ввести в день обращения к врачу, а затем — на 3, 7, 14, 30 и 90 сутки после опасного контакта.
