В Башкирии 13 населенных пунктов попали под карантин из-за бешенства

Ветеринары и врачи напоминают, что вирус бешенства смертельно опасен для человека. Он передается через слюну больного животного при укусе или если слюна попадает на открытую рану или слизистую оболочку. Единственный способ предотвратить развитие болезни — немедленно начать курс антирабических прививок. Первую вакцину необходимо ввести в день обращения к врачу, а затем — на 3, 7, 14, 30 и 90 сутки после опасного контакта.