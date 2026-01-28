Ричмонд
-9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Шалабаев прокомментировал проблему подросткового хулиганства в метро

Большинство случаев порчи имущества в метро связаны с подростками.

Источник: Без источника

В нижегородском метро участились случаи хулиганства подростков. Дети рискуют жизнью ради эффектных фотографий в соцсетях, а иногда и просто ради шутки. Свое мнение на эту тему высказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.

Недавно в соцсетях появилась фотография с нижегородским подростком, который забрался на хвост поезда на станции метро «Московская». Пассажиры не обратили внимания на нарушителя. И хотя трюк длился всего пару секунд, школьник мог мгновенно умереть от удара током.

Также в последнее время школьники ради шутки начали самостоятельно отключать эскалаторы в нижегородском метро, особенно в час пик. Такие забавы вредят не только технике, но и представляют опасность для здоровья пассажиров, которые могут потерять равновесие при резкой остановке механизма.

Другие регулярные случаи порчи имущества в метро тоже чаще всего связаны с подростками — разбитые стекла, граффити на стенах вагонов и в тоннелях.

«Это сигнал нам всем задуматься и ещё раз обратить внимание на наших детей: где они, чем заняты, хотят ли о чем-то поговорить. Обсудим с департаментом образования, как подключить к этому вопросу школы. Вспомогательная работа должна проводиться в семье», — заявил Юрий Шалабаев.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали о признаках вовлечения ребенка в экстремистское течение.