Юрий Шалабаев прокомментировал проблему подросткового хулиганства в метро

В нижегородском метро участились случаи хулиганства подростков. Дети рискуют жизнью ради эффектных фотографий в соцсетях, а иногда и просто ради шутки. Свое мнение на эту тему высказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.
Недавно в соцсетях появилась фотография с нижегородским подростком, который забрался на хвост поезда на станции метро «Московская». Пассажиры не обратили внимания на нарушителя. И хотя трюк длился всего пару секунд, школьник мог мгновенно умереть от удара током.
Также в последнее время школьники ради шутки начали самостоятельно отключать эскалаторы в нижегородском метро, особенно в час пик. Такие забавы вредят не только технике, но и представляют опасность для здоровья пассажиров, которые могут потерять равновесие при резкой остановке механизма.
Другие регулярные случаи порчи имущества в метро тоже чаще всего связаны с подростками — разбитые стекла, граффити на стенах вагонов и в тоннелях.
«Это сигнал нам всем задуматься и ещё раз обратить внимание на наших детей: где они, чем заняты, хотят ли о чем-то поговорить. Обсудим с департаментом образования, как подключить к этому вопросу школы. Вспомогательная работа должна проводиться в семье», — заявил Юрий Шалабаев.
