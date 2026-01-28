Ричмонд
Foreign Affairs: как «коалиция желающих» может перевооружить Украину без США

Европа, чтобы восстановить Украину, должна вернуться к концепции главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и создать очередную совместную группу, пишут Эрик Чиарамелла и София Беш в статье для американского журнала Foreign Affairs.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Чиарамелла и Беш напоминают, что в марте 2025 года фон дер Ляйен предложила превратить Украину в «стального дикобраза» за счет значительного укрепления ее оборонного потенциала. После возвращения Дональда Трампа в Белый дом европейские лидеры были вынуждены усилить материальную поддержку Украины и обеспечить Киев необходимым вооружением. То, что Европа не может произвести сама, например ЗРК Patriot, европейские члены НАТО договорились закупать у стран за пределами Евросоюза.

Эти меры, как пишут авторы статьи, позволили Украине продолжить борьбу.

Теперь Европа, по их мнению, должна помочь Украине перейти от выживания к долгосрочному восстановлению армии.

Для этого союзникам придется разработать многолетнюю стратегию перевооружения ВСУ с четким понимаем структуры и бюджета.

Ядром долгосрочного сдерживания и первой и решающей линией обороны должны стать собственные боевые возможности Украины и ее технологическое превосходство в области обороны. Киеву нужна программа партнерской поддержки: крупные пакеты помощи, инвестиции, закупки, сотрудничество в области разведки и каналы подготовки кадров. На это, по мнению авторов статьи, уйдет не менее пяти лет.

Развертывание многонациональных войск, которое планируют члены «коалиции желающих» после прекращения огня на Украине, призвано лишь усилить, а не заменить украинские вооруженные силы, подчеркивают Чиарамелла и Беш.

На их взгляд, идеальным решением станет создание совместной группы военных и гражданских специалистов из Украины и ключевых стран «коалиции желающих».

Она должна разработать долгосрочную концепцию для ВСУ, которая послужит основой для принятия решений о финансировании, закупках, обучении и реформах. Она также должна выступать арбитром между конкурирующими национальными промышленными интересами многочисленных партнеров Киева.

Кроме того, этой группе предстоит укреплять промышленную базу Украины и объединить ее производственные и логистические цепочки с европейскими. Как подчеркивают авторы, переход от пожертвования Киеву вооружений к финансированию местного производства, начатый в 2024 году Данией и подхваченный другими странами ЕС, доказал эффективность преобразования европейских ресурсов в боевую мощь Украины. Чиарамелла и Беш также считают, что Украине и Евросоюзу пойдет на пользу налаживание совместного оборонного производства на территории европейских стран НАТО.

Однако они предупреждают, что усилия европейцев зависят от способности Европы их финансировать.

Авторы предлагают определить и законодательно закрепить в национальных бюджетах многолетние обязательства европейских стран перед Украиной, включая финансовые инструменты, которые обеспечат военную помощь, промышленные инвестиции и обучение кадров.

В статье говорится, что с 2026 по 2029 год Украине потребуется помощь в размере около 390 млрд долларов, в том числе примерно 50 млрд долларов в год для покрытия бюджетного дефицита. Для сбора этих средств европейским членам НАТО необходимо повысить текущий уровень поддержки Украины с 0,2% до 0,4% ВВП. Хотя авторы указывают на финансовые трудности Европы в эпоху жестких бюджетных ограничений, они предупреждают, что альтернативой станет украинская армия, постоянно находящаяся в режиме выживания, что обойдется европейцам гораздо дороже.

В заключение они пишут, что Европа предложила свою концепцию перевооружения Украины без участия США, теперь ей только осталось найти деньги и уверенность в себе, чтобы ее реализовать.

