Foreign Affairs: как «коалиция желающих» может перевооружить Украину без США

В статье говорится, что с 2026 по 2029 год Украине потребуется помощь в размере около 390 млрд долларов, в том числе примерно 50 млрд долларов в год для покрытия бюджетного дефицита. Для сбора этих средств европейским членам НАТО необходимо повысить текущий уровень поддержки Украины с 0,2% до 0,4% ВВП. Хотя авторы указывают на финансовые трудности Европы в эпоху жестких бюджетных ограничений, они предупреждают, что альтернативой станет украинская армия, постоянно находящаяся в режиме выживания, что обойдется европейцам гораздо дороже.