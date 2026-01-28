МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Режиссера, продюсера, члена Академии российского телевидения (АРТ) Александра Олейникова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Олейников ушел из жизни ночью 24 января в возрасте 60 лет. Дочь режиссера Дарья сообщала РИА Новости, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
Прощание с ним состоялось в среду на Троекуровском кладбище. Проститься пришли друзья, знакомые и коллеги, среди которых гендиректор Первого канала Константин Эрнст, певица Лариса Долина, певец Дмитрий Маликов, режиссеры Федор Бондарчук, Ренат Давлетьяров, Александр Стриженов и Игорь Угольников, продюсеры Александр Акопов, Игорь Толстунов и Андрей Калинкин, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и многие другие.
Олейников родился 21 октября 1965 года в Москве, окончил Институт Культуры во ВГИКе. С 1985 года он работал на телевидении, несколько лет был директором по связям с общественностью Московского международного кинофестиваля, а в 2000-е занимал пост генерального продюсера, заместителя генерального директора ОАО «Телекомпания НТВ».
Олейников в разное время руководил несколькими проектами на телеканале «Россия», а с марта 2006 по ноябрь 2012 года был генеральным продюсером телеканала «ТВЦ». В третьем сезоне телешоу Первого канала «Вечерний Ургант» выступал в качестве соведущего. Кроме того, Олейников занимался созданием и продюсированием фильмов и сериалов, один из его последних проектов — телесериал «Художник», в котором он выступил в качестве создателя и одного из сценаристов.