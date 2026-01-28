В Ростовской области обновлен антирейтинг управляющих компаний за 2025 год

В Ростове опубликован антирейтинг управляющих компаний по итогам работы за 2025 год. Всего по состоянию на 1 января 2026 года в этот список вошли 69 управляющих компаний Ростовской области, которые имеют задолженности по оплате электроэнергии.
За год в перечень должников были включены 24 новые организации из Ростова-на-Дону, Азова, Батайска, Волгодонска, Таганрога, а также Белокалитвинского, Неклиновского и Миллеровского районов.
Одновременно с ростом числа должников существенно увеличилась и общая сумма задолженности. За последний год она выросла на 14,5 млн рублей — с 56,1 млн до 70,6 млн рублей.
Самая большая сумма задолженности отмечается за управляющей компании ООО УК «Наследие» из Ростова-на-Дону. В течение шести неоплаченных расчетных периодов ее долг достиг 5,7 млн рублей. Компания управляет рядом многоквартирных домов, в том числе бизнес- и премиум-класса, расположенных в центральной части Ростова.
А первое место в антирейтинге занимает компания ООО «Уютный мир» из Таганрога. Ее задолженность за 30 расчётных периодов составила 3 млн рублей.
Также из антирейтинга был исключен ряд организаций. Причина такого исключения — лишение соответствующих лицензий. В этом списке таганрогская ООО «УО “ЮгСтройСервис”, а также ростовские ООО УК “Мега Дон” и ООО “Комфорт Групп”.
— Рост числа управляющих компаний-должников говорит о том, что не все услышали распоряжение руководства региона. Долги — это не только следствие бездействия самих компаний, но и тревожный сигнал о состоянии коммунальной инфраструктуры обслуживаемых ими домов. Ведь средства граждан, которые зачастую перечисляются исправно, не доходят до ресурсоснабжающих организаций, — отметил директор Департамента по работе с населением и взаимодействию с сетевыми организациями Александр Светличный.
С полным перечнем компаний, которые входят в этот антирейтинг, можно изучить на сайте гарантирующего поставщика.