В Ростовской области обновлен антирейтинг управляющих компаний за 2025 год

— Рост числа управляющих компаний-должников говорит о том, что не все услышали распоряжение руководства региона. Долги — это не только следствие бездействия самих компаний, но и тревожный сигнал о состоянии коммунальной инфраструктуры обслуживаемых ими домов. Ведь средства граждан, которые зачастую перечисляются исправно, не доходят до ресурсоснабжающих организаций, — отметил директор Департамента по работе с населением и взаимодействию с сетевыми организациями Александр Светличный.