Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся снегопады

«Вы знаете, он (снегопад — ред.) будет постепенно, все-таки, умерять свою силу. И уже в ночь он будет умеренный, если еще до вечера может быть местами сильный, то в ночь уже умеренный. И завтра днем слабый, и окончание этого снегопада ожидается в районе от 12 до 15 часов завтрашнего дня. То есть уже ближе к вечеру завтра начинается погода, которая позволяет убирать выпавший снег», — сказал Шувалов.