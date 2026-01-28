Мэр Тулунского района лишился должности из-за «утраты доверия» после вмешательства прокуратуры. Поводом стала проверка соблюдения антикоррупционного законодательства. Об этом КП-Иркутск стало известно от пресс-службы прокуратуры Иркутской области.
— В 2022—2023 годах чиновник подписал документы, согласно которым двое его родственников получили выплаты из бюджета, — уточнили в ведомстве.
О конфликте интересов глава района не уведомил Думу и не предпринял мер по его устранению, что является прямым нарушением закона. Изначально суд отказал прокуратуре в требовании отправить мэра в отставку. Однако надзорное ведомство обжаловало это решение. Иркутский областной суд отменил предыдущее решение. Полномочия главы прекращены досрочно в связи с утратой доверия.