В Калининграде планируют проверить систему оповещения

В четверг, 29 января, в Калининграде вновь планируют провести проверку системы оповещения. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
«Завтра с 8 до 17 часов в городе будет проводиться проверка системы оповещения. Планируются одиночные кратковременные включения сирен. Просьба к жителям сохранять спокойствие», — говорится в сообщении.
