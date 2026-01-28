Ричмонд
В Калининграде планируют проверить систему оповещения

Одиночные кратковременные включения сирен планируются с 8 до 17 часов.

Источник: пресс-служба администрации Калининграда

В четверг, 29 января, в Калининграде вновь планируют провести проверку системы оповещения. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«Завтра с 8 до 17 часов в городе будет проводиться проверка системы оповещения. Планируются одиночные кратковременные включения сирен. Просьба к жителям сохранять спокойствие», — говорится в сообщении.

