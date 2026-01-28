Новое оборудование в классах ОБЖ и технологии появилось в школах Волгограда

По информации регионального комитета образования и науки, уже около 70 тысяч учеников Волгоградской области занимаются в обновленных классах. Кабинеты ОБЖ теперь оснащены легкими защитными костюмами Л-1, тренажерами-манекенами для отработки сердечно-легочной реанимации — это значит, что дети смогут научиться оказывать первую помощь в реалистичных условиях. Также доставили противогазы, что позволит на практике освоить средства индивидуальной защиты.