Новое оборудование в классах ОБЖ и технологии появилось в школах Волгограда

Почти 70 тысяч школьников уже занимаются в обновленных классах.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области 334 школы получили современное оборудование для кабинетов ОБЖ и технологии. Модернизация стала возможной благодаря федеральному проекту «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети», сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.

По информации регионального комитета образования и науки, уже около 70 тысяч учеников Волгоградской области занимаются в обновленных классах. Кабинеты ОБЖ теперь оснащены легкими защитными костюмами Л-1, тренажерами-манекенами для отработки сердечно-легочной реанимации — это значит, что дети смогут научиться оказывать первую помощь в реалистичных условиях. Также доставили противогазы, что позволит на практике освоить средства индивидуальной защиты.

Кабинеты технологии тоже преобразились. Теперь там есть современные ученические верстаки, манекены с подставками и швейные машины. Это открывает новые возможности для практических занятий, где школьники смогут развивать свои навыки и творческие способности. Современное оборудование позволяет проводить занятия на совершенно ином, более высоком уровне.

Кроме обновления классов, в регионе открыли ресурсно-методический центр для учеников 8−10 классов. Главное направление работы центра — профориентация. Здесь организуют методическое сопровождение, проводят практико-ориентированные мероприятия, которые помогают старшеклассникам осознанно и взвешенно выбрать будущую профессию.