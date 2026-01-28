Ричмонд
Борьбу с гололедом усилили в Челябинске

В Челябинске усилили борьбу с наледью, которая образовалась из-за перепада температур. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Источник: ЕАН

По поручению мэра Алексея Лошкина активизирована работа по уборке пешеходных маршрутов, общественных пространств, межквартальных проездов и остановок. Особое внимание уделяют подъездам и подходам к социальным объектам. Алексей Лошкин отметил, что дорожникам следует подготовиться к снегопадам, которые ожидаются на следующей неделе.

«Регулярно объезжаю город и вижу, что проблемы сохраняются. Сейчас важно освободить зону вдоль бордюров, чтобы при новых осадках было куда сдвигать снег. Соответствующее поручение уже дано», — подчеркнул он.

В ближайшие дни в городе осадков не прогнозируют. В ближайшую ночь обещают от −10 до −12. Завтра днем воздух прогреется до −3.