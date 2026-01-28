Борьбу с гололедом усилили в Челябинске

По поручению мэра Алексея Лошкина активизирована работа по уборке пешеходных маршрутов, общественных пространств, межквартальных проездов и остановок. Особое внимание уделяют подъездам и подходам к социальным объектам. Алексей Лошкин отметил, что дорожникам следует подготовиться к снегопадам, которые ожидаются на следующей неделе.