Число поездов, задерживающихся на пути в Крым, сократилось

Число поездов, задерживающихся на пути в Крым, сократилось до шести.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Количество поездов в сообщении с Крымом, задерживающихся из-за временного закрытия движения транспорта по Крымскому мосту, сократилось до шести составов, следует из сообщения железнодорожного перевозчика «Гранд сервис экспресс».

«Шесть поездов “Таврия”, которые ранее задерживались после ночной приостановки движения на Крымском мосту, прибыли на станции назначения. В пути задерживаются 6 поездов», — говорится в сообщении.

В настоящее время в направлении Крымского полуострова задерживается поезд № 092 Москва — Севастополь; из Крыма — составы № 068 Симферополь-Москва, № 328 Симферополь — Кисловодск, № 078 Симферополь — Санкт-Петербург, № 196 Симферополь — Москва, № 092 Севастополь — Москва.

