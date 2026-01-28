Омские маршрутки планируют подключить к онлайн-отслеживанию

На заседании Омского городского Совета рассмотрели инициативу по обязательному подключению частных маршрутных такси к системе онлайн-отслеживания. В ближайшее время предполагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях Омской области, которые установят ответственность для перевозчиков, уклоняющихся от передачи данных о местоположении своих транспортных средств.
Сегодня уже можно отслеживать в реальном времени движение городских автобусов, троллейбусов и трамваев, однако частные маршрутки остаются «невидимыми» для пассажиров. Это особенно затрудняет ожидание транспорта в зимний период, когда люди вынуждены долго находиться на морозе.
Предлагаемые поправки теперь будут направлены на рассмотрение в Законодательное собрание Омской области. В случае принятия закона перевозчики, не обеспечивающие передачу данных через ГЛОНАСС или аналогичные системы, будут привлекаться к административной ответственности.
