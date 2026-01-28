Омские маршрутки планируют подключить к онлайн-отслеживанию

Сегодня уже можно отслеживать в реальном времени движение городских автобусов, троллейбусов и трамваев, однако частные маршрутки остаются «невидимыми» для пассажиров. Это особенно затрудняет ожидание транспорта в зимний период, когда люди вынуждены долго находиться на морозе.