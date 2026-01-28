Екатеринбуржцам пообещали 50 новых трехсекционных трамваев

В феврале для Екатеринбурга будут закупать 50 новых трехсекционных трамваев. Их поставка планируется уже в 2026 году. Об этом рассказал заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов.
27 января в Западное трамвайное депо Екатеринбурга прибыли два трамвая из Усть-Катава. Это были тринадцатый и четырнадцатый из 15 единиц, ранее закупленных по контракту в 2025 году.
Также в уральскую столицу поставят шестнадцатый трехсекционный трамвай, который приобретен за сэкономленные деньги.
Напомним, что власти Екатеринбурга заявили о проектировке второй ветки метро. Аукцион объявят уже в феврале-марте 2026 года.