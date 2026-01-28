В Госдуме обсудят введение самозапрета на международные звонки

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В Госдуме готовы обсуждать введение института самозапрета на международные звонки ко второму чтению второго пакета мер по борьбе с мошенничеством, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.
«Предложения и возможные корректировки можно вносить только ко второму, сейчас стоит общий запрет на международные вызовы. Я убежден, что это такая дискуссионная развилка, по крайней мере, операторы связи очень просят, чтобы ко второму чтению общий запрет был заменен на институт самозапрета. И мы готовы обсуждать эту развилку. Но я бы настаивал, чтобы стационарная связь, то есть домашние телефоны, были закрыты полным запретом на входящие международные звонки с возможностью его снятия. Потому что на домашние телефоны из-за границы звонят только мошенники», — сказал Боярский на Национальном форуме информационной безопасности «Инфофорум-2026».
В настоящий момент вторым пакетом законодательных мер по защите граждан от онлайн- и телефонных мошенников предлагается ввести запрет на международные звонки без согласия абонента с возможностью его снятия и обязательную маркировку таких вызовов.